№1 Тормозной путь автомобиля, двиговшегося в момент начала торможения со скоростью v1=30 км/ч, равен S1=7,2 м. Чему будет равен тормозной путь, если скорость автомобиля в момент начала торможения будет v2=50 км/ч? №2 Какой пут...
Физика
№1 Тормозной путь автомобиля, двиговшегося в момент начала торможения со скоростью v1=30 км/ч, равен S1=7,2 м. Чему будет равен тормозной путь, если скорость автомобиля в момент начала торможения будет v2=50 км/ч? №2 Какой путь пройдут до полной остановки санки, имеющие начальную скорость v0, при подъеме на гору с углом наклона a (считая угол наклона неизменным на протяжении всего подъма)? Известно, что на горизонтальном участке пути с тем же коэффициентом трения санки, имеющие такую же начальную скорость, проходит путь l0. №3 Под каким углом к горизонту нужно бросить камень с поверхности земли, чтобы его кинетическая энергия в точке максимального подъма составляла 25% от кинетической энергии в точке бросания? Сопротивлением воздуха принебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1: Дано: v1=30км/ч s1=7,2м=0,0072км v2=50км/ч Найти s2? Решение: Тормозной путь s2 можно расчитать по формуле: s2=s1*(v2/v1)^2 Тогда получаем: s2=0,0072*(50/30)^2=0,02км=20м Ответ:20м Остальные задачи вызывают у меня затруднение
Гость:
1)S=v^2-vо^2/2a a= v^2-vо^2/2S=-8,3/14,4=-0,58 м/с^2 S=v^2-vо^2/2a=13,9/1,16=12м 3)arccos 0,25 Vо*cos a=0,25*Vо сos a=0,25 a= arccos 0,25
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