№1 Тормозной путь автомобиля, двиговшегося в момент начала торможения со скоростью v1=30 км/ч, равен S1=7,2 м. Чему будет равен тормозной путь, если скорость автомобиля в момент начала торможения будет v2=50 км/ч? №2 Какой пут...

Физика

№1 Тормозной путь автомобиля, двиговшегося в момент начала торможения со скоростью v1=30 км/ч, равен S1=7,2 м. Чему будет равен тормозной путь, если скорость автомобиля в момент начала торможения будет v2=50 км/ч? №2 Какой путь пройдут до полной остановки санки, имеющие начальную скорость v0, при подъеме на гору с углом наклона a (считая угол наклона неизменным на протяжении всего подъма)? Известно, что на горизонтальном участке пути с тем же коэффициентом трения санки, имеющие такую же начальную скорость, проходит путь l0. №3 Под каким углом к горизонту нужно бросить камень с поверхности земли, чтобы его кинетическая энергия в точке максимального подъма составляла 25% от кинетической энергии в точке бросания? Сопротивлением воздуха принебречь.

Автор: Гость