разберите по членам предложение. В долине пар белеет тонкий.
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разберите по членам предложение. В долине пар белеет тонкий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в долине-обстоятельство-пунктирна линия с точкой пар-подлежащее-одна черта белеет-сказуемое-2 черты тонкий-определение-волнистая линия
Гость:
Пар(сущ) белеет (глагол) тонкий(прилагательное) в(предлог) долине(обстоятельства)
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