сумма длин сторон АВ и ВС треугольника АВС = 11 см. Сумма длин сторон ВС и СА = 7 см. А сумма длин сторон АВ и СА = 8 см. Нади периметр треугольника АВС. Найди длину каждой стороны?
Алгебра
сумма длин сторон АВ и ВС треугольника АВС = 11 см. Сумма длин сторон ВС и СА = 7 см. А сумма длин сторон АВ и СА = 8 см. Нади периметр треугольника АВС. Найди длину каждой стороны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ+ВС=11см ВС+СА=7см ВА+СА=8см Р - ? см 1. 11+7+8= 26 (см) - 2 периметра 2. 26:2=13 (см) - периметр 3. 13-11=2 (см) - АС 4. 13-7=6 (см) - АВ 5. 13-8=5 (см) - ВС Ответ: АС=2 см, АВ=6см, ВС=5см, Р= 13см
Гость:
AB+BC+BC+CA+CA+AB=11+7+8=26 cм P=26/2=13 cм CA=13-11=2 cм BC=7-2=5 cм AB=11-5=6 cм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000
Математика
дорога разделена на три участка. Общая длина 480 км. Первый участок составляет 60% от общей длины. Третий участок равен 4/5 от длины второго участк...
Физика
Верхняя частоты колебаний, воспринимаемая ухом человека, составляет для детей 22 кГц, а для пожилых людей 10 кГц. В воздухе скорость звука равна 34...