сумма длин сторон АВ и ВС треугольника АВС = 11 см. Сумма длин сторон ВС и СА = 7 см. А сумма длин сторон АВ и СА = 8 см. Нади периметр треугольника АВС. Найди длину каждой стороны?

Алгебра

сумма длин сторон АВ и ВС треугольника АВС = 11 см. Сумма длин сторон ВС и СА = 7 см. А сумма длин сторон АВ и СА = 8 см. Нади периметр треугольника АВС. Найди длину каждой стороны?

Автор: Гость