Просклонять по падежам-Прозрачное озеро

И.п. - прозрачное озеро Р.п. - прозрачного озера Д.п. - прозрачному озеру В.п. - прозрачное озеро Т.п. - прозрачным озером П.п. о прозрачном озере

Гость: Гость:

И.п. - есть прозрачное озеро Р.п. - нет прозрачного озера Д.п. - дам прозрачному озеру В.п. - вижу прозрачное озеро Т.п. - восхищаюсь прозрачным озером П.п. думаю о прозрачном озере