Просклонять по падежам-Прозрачное озеро
История
Просклонять по падежам-Прозрачное озеро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - прозрачное озеро Р.п. - прозрачного озера Д.п. - прозрачному озеру В.п. - прозрачное озеро Т.п. - прозрачным озером П.п. о прозрачном озере
Гость:
И.п. - есть прозрачное озеро Р.п. - нет прозрачного озера Д.п. - дам прозрачному озеру В.п. - вижу прозрачное озеро Т.п. - восхищаюсь прозрачным озером П.п. думаю о прозрачном озере
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