Просклонять по падежам-Прозрачное озеро

История
Просклонять по падежам-Прозрачное озеро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - прозрачное озеро Р.п. - прозрачного озера Д.п. - прозрачному озеру В.п. - прозрачное озеро Т.п. - прозрачным озером П.п. о прозрачном озере
Гость:
И.п. - есть прозрачное озеро Р.п. -  нет прозрачного озера Д.п. - дам  прозрачному озеру В.п. - вижу  прозрачное озеро Т.п. -  восхищаюсь прозрачным озером П.п.  думаю  о прозрачном озере
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первом складе на 7,6 т угля меньше, чем на втором, а на двух складах вместе 100 т угля. Сколько тонн угля на втором складе?
Ответить
Математика
В прямоугольнике диагональ равна 12, а угол между ней и одной из сторон равен 60 градусов, длина этой стороны 6. Найди площадь прямоугольника.
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Ответить
Алгебра
сумма длин сторон АВ и ВС треугольника АВС = 11 см. Сумма длин сторон ВС и СА = 7 см. А сумма длин сторон АВ и СА = 8 см. Нади периметр треугольник...
Ответить
Математика
Расстояник между двумя городами на карте равно 23 см.Кокова расстояние между этими городами на местности, если масштаб 1:2000000
Ответить