В прямоугольнике диагональ равна 12, а угол между ней и одной из сторон равен 60 градусов, длина этой стороны 6. Найди площадь прямоугольника.

Математика

В прямоугольнике диагональ равна 12, а угол между ней и одной из сторон равен 60 градусов, длина этой стороны 6. Найди площадь прямоугольника.

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