В прямоугольнике диагональ равна 12, а угол между ней и одной из сторон равен 60 градусов, длина этой стороны 6. Найди площадь прямоугольника.
Математика
В прямоугольнике диагональ равна 12, а угол между ней и одной из сторон равен 60 градусов, длина этой стороны 6. Найди площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСD-прямоуг АВ=6 АС=12 угол ВАС=60 градусов Найти: S-? Решение: sinBAC=BC:AC корень из 3: 2=ВС:12 2ВС=12корней из 3 Вс=6корней из 3 S=BC*AB=6*6 корней из трех=36 корней из 3 Ответ:36корней из 3
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