На первом складе на 7,6 т угля меньше, чем на втором, а на двух складах вместе 100 т угля. Сколько тонн угля на втором складе?
Математика
На первом складе на 7,6 т угля меньше, чем на втором, а на двух складах вместе 100 т угля. Сколько тонн угля на втором складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на построение уравнений. Будем последовательно "переписывать" в уравнения сюжет задачи. 1. На первом складе на 7,6 т угля меньше, чем на втором: X - тонн на первом X+7,6 - тонн на втором 2. На двух складах вместе 100 т угля X+X+7,6=100 2x = 92.4 x = 46.2 тонн угля на первом складе. 46.2 + 7.6 = 53.8 тонн угля на втором складе.
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