По шоссе в одном направлении едут мотоциклист и автобус.Скорость автобуса 80 км/ч. Когда мотоциклист подъехал к мосту, автобус ещё не доехал до моста 4 км 800 м, а через 12 мин автобус догнал мотоциклиста. С какой скоростью еха...

Алгебра
По шоссе в одном направлении едут мотоциклист и автобус.Скорость автобуса 80 км/ч. Когда мотоциклист подъехал к мосту, автобус ещё не доехал до моста 4 км 800 м, а через 12 мин автобус догнал мотоциклиста. С какой скоростью ехал мотоциклист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12мин = 12:60 =0,2 часа 4 км 800 м = 4,8 км 80*0,2 = 16 км - проехал автобус, пока догнал мотоциклиста 16 - 4,8 = 11,2 км - проехал мотоциклист пока его не догнал автобус  11,2 : 0,2 = 56 км/ч - скорость мотоциклиста  Ответ: 56 км/ч
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