По шоссе в одном направлении едут мотоциклист и автобус.Скорость автобуса 80 км/ч. Когда мотоциклист подъехал к мосту, автобус ещё не доехал до моста 4 км 800 м, а через 12 мин автобус догнал мотоциклиста. С какой скоростью еха...

Алгебра

По шоссе в одном направлении едут мотоциклист и автобус.Скорость автобуса 80 км/ч. Когда мотоциклист подъехал к мосту, автобус ещё не доехал до моста 4 км 800 м, а через 12 мин автобус догнал мотоциклиста. С какой скоростью ехал мотоциклист?

Автор: Гость