упростите выражение. (5а-1)^2+20а
Алгебра
упростите выражение. (5а-1)^2+20а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5a - 1)^2 + 20a = 25a^2 - 10a + 1 + 20a = 25a^2 + 10 a + 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
из формулы объема цилиндра V=пR^2H,где R-радиус основания, Н-высота цилиндра,п-постояннвая величина, выразите радиус R
Математика
2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем...
География
трое одиннадцатиклассников украли из кабинета информатики своей школы компьютер на деньги вырученные после его продажи каждый купил необходимые св...