из формулы объема цилиндра V=пR^2H,где R-радиус основания, Н-высота цилиндра,п-постояннвая величина, выразите радиус R
Алгебра
из формулы объема цилиндра V=пR^2H,где R-радиус основания, Н-высота цилиндра,п-постояннвая величина, выразите радиус R
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R²= V/пH R=√(V/пH)
Гость:
R^2=V/пH R=корень из(V/пН)
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