2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в пакете п...
Математика
2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в пакете первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)всего 1000 деревьев. 1%-10 деревьев 300/10=30% 2)100%-50%=50% 100%-50% 50%-х% х=50*50/100=25% 25%-9слив 100%-х х=100*9/25=36слив
Гость:
1)700+300=1000(дер)-всего берез и сосен. 1000-----------это 100% 300------------это х% х=300*100:1000=30%-всех деревьев составляют сосны. 2. пусть хслив было всего,тогда 0,5х слив взяли сначала,а 0,5*(х-0,5х) слив взяли потом. Уравнение: 0,5х+0,5*(х-0,5х)+9=х 0,5х+0,5х-0,25х+9=х 0,75х+9=х 9=х-0,75х 9=0,25х х=9:0,25 х=36 слив было в пакете первоначально
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