2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в пакете п...

Математика

2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны 5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в пакете первоначально

Автор: Гость