докажите что если две окружности с центрами О и О1 пересекаются в точках А и В, то АВ _|_ ОО1

Геометрия
докажите что если две окружности с центрами О и О1 пересекаются в точках А и В, то АВ _|_ ОО1
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