стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 6 см и 8 см. Высота параллелепипеда равна 12 см. Найдите диалонали параллелепипеда.
Геометрия
стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 6 см и 8 см. Высота параллелепипеда равна 12 см. Найдите диалонали параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=корень(12^2+корень(6^2+8^2))=корень(144+корень(36+64))=корень(144+10)= =корень(154)
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