Просклонять по падежам-четвёртый ряд

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Просклонять по падежам-четвёртый ряд
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и.п- Четвертый ряд р.п- Четвертого ряда д.п-четвертому ряду в.п-четвертый ряд т.п-четвертым рядом п.п-четвертом ряду
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