Если бы новая теория начисто отрицала сложившиеся знания,наука вообще не смогла бы развиваться. Где здесь подчинительная связь?Здесь же нет союзов
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Если бы новая теория начисто отрицала сложившиеся знания,наука вообще не смогла бы развиваться. Где здесь подчинительная связь?Здесь же нет союзов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а вот и нет. ты просто не заметил его. оно первое. это союз-если(союз условия)... поэтому у тебя придаточное условия
Гость:
Если - это союз, подчинительный, поэтому и предложение сложноподчиненное.
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