зал и школьный коридор имеют одинаковую длину, но разную ширину. ширина зала 10 м. ширина коридора 3 м. найди периметр зала, если периметр коридора 34 м.
Математика
зал и школьный коридор имеют одинаковую длину, но разную ширину. ширина зала 10 м. ширина коридора 3 м. найди периметр зала, если периметр коридора 34 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x - длина. Тогда 2х + 6 = 34 2х =28 х = 14 14*2 + 10*2 = 28 + 20 = 48 (м) - периметр зала
Гость:
Формула периметра-(ширина + длина)*2. 1.(34/2)-3=14(см)-длина зала и коридора.2.(14+10)*2=48(см)-периметр зала.Ответ:48 см.
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