зал и школьный коридор имеют одинаковую длину, но разную ширину. ширина зала 10 м. ширина коридора 3 м. найди периметр зала, если периметр коридора 34 м.

Математика

зал и школьный коридор имеют одинаковую длину, но разную ширину. ширина зала 10 м. ширина коридора 3 м. найди периметр зала, если периметр коридора 34 м.

Автор: Гость