1) В один из суток года день на 40 мин длиннее ночи . Сколько времени длилась ночь в эти сутки ?!
Математика
1) В один из суток года день на 40 мин длиннее ночи . Сколько времени длилась ночь в эти сутки ?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24часа=1440мин 1)1440-40=1400мин 2)1400/2=700мин-длилась ночь
Гость:
1сут. = 24ч. 1дн. = 12ч. 1 нч. = 12ч. Ответ: день длился 12ч. 40 мин. , а ночь 11ч. 20 мин.
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