Добери до поданих висловів прислівники-синоніми. Опинитися просто неба,намокнути до останньої нитки,кинутися з усіх ніг,не мати кінця-краю,йти як не своїми ногами,спати без задніх ніг,жити на широку ногу.

Гость: Гость:

Опинитися просто неба-дуже високо Намокнути до останньої нитки-дуже сильно змокнути Кинутися з усіх ніг-дуже швидко втекти Не мати кінця-краю-безкінечно Йти як не своїми ногами-неохоче йти Спати без задніх ніг-дуже міцно спати Жити на широку ногу-жити по панськи