Добери до поданих висловів прислівники-синоніми. Опинитися просто неба,намокнути до останньої нитки,кинутися з усіх ніг,не мати кінця-краю,йти як не своїми ногами,спати без задніх ніг,жити на широку ногу.
Қазақ тiлi
Добери до поданих висловів прислівники-синоніми. Опинитися просто неба,намокнути до останньої нитки,кинутися з усіх ніг,не мати кінця-краю,йти як не своїми ногами,спати без задніх ніг,жити на широку ногу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опинитися просто неба-дуже високо Намокнути до останньої нитки-дуже сильно змокнути Кинутися з усіх ніг-дуже швидко втекти Не мати кінця-краю-безкінечно Йти як не своїми ногами-неохоче йти Спати без задніх ніг-дуже міцно спати Жити на широку ногу-жити по панськи
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