Где расположена на координатной плоскости точка М(х,у), если: а)х больше 0,y больше 0 b)[ меньше 0,y меньше 0 c)x меньше 0,y больше 0 d)x=0, y=0 e)[ больше 0,y меньше 0 f)x=0?

Математика

Где расположена на координатной плоскости точка М(х,у), если: а)х больше 0,y больше 0 b)[ меньше 0,y меньше 0 c)x меньше 0,y больше 0 d)x=0, y=0 e)[ больше 0,y меньше 0 f)x=0?

Автор: Гость