Где расположена на координатной плоскости точка М(х,у), если: а)х больше 0,y больше 0 b)[ меньше 0,y меньше 0 c)x меньше 0,y больше 0 d)x=0, y=0 e)[ больше 0,y меньше 0 f)x=0?
Математика
Где расположена на координатной плоскости точка М(х,у), если: а)х больше 0,y больше 0 b)[ меньше 0,y меньше 0 c)x меньше 0,y больше 0 d)x=0, y=0 e)[ больше 0,y меньше 0 f)x=0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) в первой четверти b) в третьей четверти c) во второй четверти d) в точке начала координат e) в четвертой четверти f) на оси Y
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