Сделайте морфологический разбор глаголов спится,смеркается и темнеет  

Гость: Гость:

спится - глаг. н.ф.- спаться; несов.в.,неперех.,возвр.2 спр.,из.н.,наст.в.,безличн. что делается? спится. сказуемое смеркается - глаг. н.ф. - смеркаться; несов.в.,неперех.,возвр.,1 спр.,изъяв.н.,наст.в.,безличн. что делается? сказуемое темнеет - глаг. н.ф. - темнеть; что делать?несов.в.,неперех.,невозвр.,1 спр.,изъяв.накл.,наст.в. ед.ч.,3 л. что делает? темнеет. сказуемое