4b^2-0,01c^6 разложить на множители
Алгебра
4b^2-0,01c^6 разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(2b-0,1c^3)(2b+0,1c^3) по формуле "разность квадратов"
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