В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD, все ребра которой равны 1, угол между плоскостью SAD и плоскостью, проходящей через точку B перпендикулярно прямой AS.
Математика
В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD, все ребра которой равны 1, угол между плоскостью SAD и плоскостью, проходящей через точку B перпендикулярно прямой AS.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то можно показать, что плоскость, проходящая через точку А перепендикулярно прямой BD. это плоскость SAC Но можно действовать и иначе Синус угла между этими двумя плоскостями будет равен косинусу угла между плоскостью SAD и прямой BD
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