теплоход в течение двух дней был в пути 15 часов . В первый день он прошел 200 км. , а во второй день 175 км. . Сколько часов был в пути теплоход каждый день, если он все время шел с одинаковой скоростью?

Математика

теплоход в течение двух дней был в пути 15 часов . В первый день он прошел 200 км. , а во второй день 175 км. . Сколько часов был в пути теплоход каждый день, если он все время шел с одинаковой скоростью?

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