теплоход в течение двух дней был в пути 15 часов . В первый день он прошел 200 км. , а во второй день 175 км. . Сколько часов был в пути теплоход каждый день, если он все время шел с одинаковой скоростью?
Математика
теплоход в течение двух дней был в пути 15 часов . В первый день он прошел 200 км. , а во второй день 175 км. . Сколько часов был в пути теплоход каждый день, если он все время шел с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200 + 175 =375 км весь путь 2) 375 : 15 = 25 км/ч скорость теплохода 3) 200 : 25 = 8 часов в 1 день 4) 175 : 25 = 7 часов во 2 день.
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