Положение основных слоев общества. какие изменения произошли в буржуазии и пролетариате?
Обществознание
Положение основных слоев общества. какие изменения произошли в буржуазии и пролетариате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буржуазия немного сократилась,а пролеториат усилился и влиял очень сильно на основные формы жизни в населении.
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