упростите выражение: 7+0,4*(6+x)-0.5*(4x-3)
Математика
упростите выражение: 7+0,4*(6+x)-0.5*(4x-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+2,4+0,4х-2х+1,5 = 10,9-1,6х
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