упростите выражение: 7+0,4*(6+x)-0.5*(4x-3)

Математика
упростите выражение: 7+0,4*(6+x)-0.5*(4x-3)
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Гость:
7+2,4+0,4х-2х+1,5  =  10,9-1,6х
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