Почему дверные ручки располагают у краев дверей с противоположных сторон от мест крепления?
Физика
Почему дверные ручки располагают у краев дверей с противоположных сторон от мест крепления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы получился наиболее выгодный рычаг с наибольшим выигрышем в силе и следовательно для открытия дври понадобилось бы меньше силы!
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