Какая икона Богородицы оберегает страну со всех сторон света?
История
Какая икона Богородицы оберегает страну со всех сторон света?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудотворная Икона Божией матери
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