В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?
Математика
В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 94 кг. яблок . Решение х - количества которое осталось; х+12 - количество яблок проданных До обеда. х+х+12=200 2х=188 х=94
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