В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?

Математика
В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 94 кг. яблок . Решение х - количества которое осталось; х+12 - количество яблок проданных До обеда.  х+х+12=200  2х=188  х=94
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