В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?

Математика

В магазин привезли 200 кг яблок. До обеда было продано на 12 кг больше чем осталось. Сколько килограммов яблок было продано до обеда?

Автор: Гость