числа 11,13,14,15,23,35,47 увеличь в 9раз,а потом найди третью часть каждого полученного числа.
Математика
числа 11,13,14,15,23,35,47 увеличь в 9раз,а потом найди третью часть каждого полученного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.е. числа нужно просто умножить на 3 11*3=33 13*3=39 14*3=42 15*3=45 23*3=69 35*3=105 47*3=141
Гость:
11х9=99,99/3=33 13х9=117,117/3=39 14х9=126,126/3=42 15х9=135,135/3=45 23х9=207,207/3=69 35х9=315,315/3=105 47х9=423,423/3=141
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