чему учит нас главное правило морали? спасибо!

Гость: Гость:

Чему учит нас главное правило морали? Я думаю,надо сначала разобраться в чём оно заключается.Смысл этого качества или культуры,как мораль-довольно глубок.В первую очередь,мораль заключает в себе главное качество,которое заключается в следующем- относись к другим так,как хочешь,что бы относились к тебе.Человек с моральной позицией и точкой зрения,никогда не сделает плохого или низкого поступка,я считаю ,что именно этому и учит нас "Мораль".