чему учит нас главное правило морали? спасибо!

География
чему учит нас главное правило морали? спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему учит нас главное правило морали? Я думаю,надо сначала разобраться в чём оно заключается.Смысл   этого качества или культуры,как мораль-довольно глубок.В первую очередь,мораль заключает в себе главное качество,которое заключается в следующем- относись к другим так,как хочешь,что бы относились к тебе.Человек с моральной позицией и точкой зрения,никогда не сделает плохого или низкого поступка,я считаю ,что именно этому и учит нас "Мораль".  
Гость:
Относись к другим так,как хочешь,что бы относились к тебе.
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