допоможіть написати твір з 5 речень на тему: "чи подобається тобі навчатись у школі?:
Қазақ тiлi
допоможіть написати твір з 5 речень на тему: "чи подобається тобі навчатись у школі?:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені дуже подобається навчатися в школі,тому що маю тут багато друзів і почуваю себе як вдома.У школі на уроках мені подобається розвьязувати задачі і приклади, інсценувати тексти і діалоги.Після уроків проводить позакласні заходита.У мене добрі стосунки з однокласниками.
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