допоможіть написати твір з 5 речень на тему: "чи подобається тобі навчатись у школі?:

Гость: Гость:

Мені дуже подобається навчатися в школі,тому що маю тут багато друзів і почуваю себе як вдома.У школі на уроках мені подобається розвьязувати задачі і приклади, інсценувати тексти і діалоги.Після уроків проводить позакласні заходита.У мене добрі стосунки з однокласниками.