Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 ком...
Алгебра
Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 команд, среди которых команда Зенит.Найдите вероятность того. чтоЗенит окажется в одной группе с Барселоной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
распределяются ещё 8 команд, где нас интересует Зенит. 8групп из которых нам подходит только 1. 1\8 = 0.125
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