Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 ком...

Алгебра

Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 команд, среди которых команда Зенит.Найдите вероятность того. чтоЗенит окажется в одной группе с Барселоной

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