Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 ком...

Алгебра
Проводится жеребьевка Лиги чемпионов. На первом этапе жеребьевки 8 команд, среди которых команда Барселона распределяется случайным образом по 8 группам-по одной в каждую группу.Затем по этим же группам распределяется еще 8 команд, среди которых команда Зенит.Найдите вероятность того. чтоЗенит окажется в одной группе с Барселоной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
распределяются ещё 8 команд, где нас интересует Зенит. 8групп из которых нам подходит только 1. 1\8 = 0.125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решить наиболее простым методом 1/10х11+ 1/11х12+1/12х13+1/13х14+1/13х14+1/14х15
Ответить
Қазақ тiлi
допоможіть написати твір з 5 речень на тему: "чи подобається тобі навчатись у школі?:
Ответить
Русский язык
помогите сделать разбор синтаксического предложения : Ребята заботливо замазывали стволы деревьев,развороченные осколками снарядов.
Ответить
География
чему учит нас главное правило морали? спасибо!
Ответить
Математика
перевести в обыкновенную дробь :: 0,2 ,, 0,75,,, Заранее спасибо)))
Ответить