HNO3 взаимодейcтвует с KCl ? почему пожалуйста объясните??

Гость: Гость:

Кислота + Соль= Новая Кислота + Новая Соль;при условии,что одно из новых вещест выпадает в осадок или улетучивается. HNO3+ KCl = KNO3 + HCl (соль и кислота поменялись своими составными частями),коэффициенты не нужны.Так как осадок не выделяется(KNO3 и HCl расстворимы в воде) -> реакции не идет.