Упорядочить целочисленный массив Х по убыванию

Экономика
Упорядочить целочисленный массив Х по убыванию
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var x:array[1..n] of integer; (n сам задай) i,j,k:integer;   begin For i:=1 to n do Readln(x[i]); For j:=1 to n-1 do For i:=1 to n-j do If X[i]
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