2-3 отзыва о любых прочитанных книгах. Можно и из интернета
Литература
2-3 отзыва о любых прочитанных книгах. Можно и из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним из величайших произведений я считаю роман-эпопею "Война и мир".В романе можно выделить 2 части: это описание военных событий 1812 года (отечественная война с Бонапартом) и раскрытие жизни светского общества того времени.Эти две части неотделимы друг от друга и представляют собой единое целое.Именно поэтому Толстой так называет своё произведение. Так же в произведение образовывается как бы два лагеря ,людей честных и людей бессчестных.Пошлость ,вульгарность первых и искренность и честность вторых.Чувства героев также имеют важную роль в романе.С помощью чувств Толстой снимает маски с герое.Имена внутрення жизнь героев является основной темой романа.Именно внутренняя сторона является отличием Кутузова от Наполеона.
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