cos^2x-корень из 3 *sinxcosx=0
Алгебра
cos^2x-корень из 3 *sinxcosx=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2x-√3 *sinxcosx=0 cosx(cosx - √3sinx)=0 cosx=0 -> x=pi/2+pi*k cosx-√3sinx=0 Делим на2 1/2cosx-√3/2sinx=0 sin(pi/6-x)=0 -> pi/6-x = pi*l -> x=pi/6 - pi*l
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