Из двух усадеб ,расстояние между которыми 44 км выехали одновременно два всадника и встретились через 2 часа.Найдите сккорость каждого всадника,если один проехал до встречи расстояние в 1,5 раза больше,чем другой.

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Скорость прямо пропорциональна расстоянию(время одинаковое). Если один проехал расстояние ЗА ТО ЖЕ ВРЕМЯ в 1,5 раза больше, то его скорость в 1,5 раза больше. х км/ч - скорость І всадника 1,5х км/ч - скорость ІІ всадника (х+1,5х)*2=44 5х=44 х=8,8(км/ч) - скорость І всадника 8,8 * 1,5= 13,2(км.ч) - скорость ІІ всадника