В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в за...

География
В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в загранкомандировке. Выскажите свое мнение, как поступит суд. Ответ поясните ПРИМЕРАМИ ИЗ КОНСТИТУЦИИ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ст 34,35,36 в брачном договоре должно обсудиться какое имущество будет считаться совместнонажитым. если такого договора нет ,то  суд разделит все.
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