В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в за...
География
В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в загранкомандировке. Выскажите свое мнение, как поступит суд. Ответ поясните ПРИМЕРАМИ ИЗ КОНСТИТУЦИИ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ст 34,35,36 в брачном договоре должно обсудиться какое имущество будет считаться совместнонажитым. если такого договора нет ,то суд разделит все.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Женщина собрала в саду яблоки.Чтобы выйти из сада, ей потребовалось пройти 4 двери, у каждой из которых сидел стражник, отбиравший половину яблок. ...
Алгебра
Из двух усадеб ,расстояние между которыми 44 км выехали одновременно два всадника и встретились через 2 часа.Найдите сккорость каждого всадника,есл...