В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в за...

География

В ходе судебного разбирательства по разделу имущества семьи Сазоновых гражданка Сазонова попросила не включать в общее имущество загородный дом, приобретенный супругами во время брака, но на средства, заработанные лично ею в загранкомандировке. Выскажите свое мнение, как поступит суд. Ответ поясните ПРИМЕРАМИ ИЗ КОНСТИТУЦИИ!

Автор: Гость