Тема Древняя Италия. Река на южной границе Галлии. Год события, сделавшей её знаменитой

Обществознание
Тема Древняя Италия. Река на южной границе Галлии. Год события, сделавшей её знаменитой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рубикон.49 году до н. э.,
Гость:
Это была река Рубикон.49г.до н.э.На этой реке остановился Спартак,его войны (сбежавшие из первого лагеря-везувий) пожалуйста!)
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