фонетический разбор слова восемь

Гость: Гость:

восемь-[в о с’ и м’] 2 слога в - [ в ]-согл., звон., твёрд. о - [ о ]- гласн., ударн. с - [ с ’]- согл., глух., мягк. е - [ и ]- гласн., безударн. м - [ м’]- согл.,звон., мягк. ь - [ - ] ---------------------------------------- 6 б., 5 зв.