фонетический разбор слова восемь
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фонетический разбор слова восемь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
восемь в(в)согл,звон,тв,парн, о(о)гл,ударн, с(с,)согл,мягк,глух,парн, е(е)глас,без/уд, м(м,)согл,мягк,зв,непарн,сонорн, ь( ) ___________________________ 6Букв,5 зв.
Гость:
восемь-[в о с’ и м’] 2 слога в - [ в ]-согл., звон., твёрд. о - [ о ]- гласн., ударн. с - [ с ’]- согл., глух., мягк. е - [ и ]- гласн., безударн. м - [ м’]- согл.,звон., мягк. ь - [ - ] ---------------------------------------- 6 б., 5 зв.
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