что-нибудь: морфологический разбор

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что-нибудь: морфологический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что-нибудь -местоимение 2. Постоянные признаки: неопределённое, непостоянные признаки:  Им. падеж 3. (Что?) что-нибудь
Гость:
что - нибудь - местоимение н.ф. -что -нибудь; неопределенное, и.п.( либо В.п. - зависит от предложения) что? что - нибудь. подл.(либо дополн.)
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