Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишеней. На двух стрельбищах стреляют из положения лёжа,на двух- из положения стоя. ...

Математика

Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишеней. На двух стрельбищах стреляют из положения лёжа,на двух- из положения стоя. Спортсмен, стреляя лёжа, на первом стрельбище ошибся один раз, на втором-ни разу не ошибся. Стреляя стоя, спортсмен на третьем стрельбище ошибся 2 раза,на четвёртом- точно попал в 4 мишени. 1)Сколько процентов выстрелов из всех выстрелов, сделанных на дистанции,попали в цель?

Автор: Гость