Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишеней. На двух стрельбищах стреляют из положения лёжа,на двух- из положения стоя. ...
Математика
Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишеней. На двух стрельбищах стреляют из положения лёжа,на двух- из положения стоя. Спортсмен, стреляя лёжа, на первом стрельбище ошибся один раз, на втором-ни разу не ошибся. Стреляя стоя, спортсмен на третьем стрельбище ошибся 2 раза,на четвёртом- точно попал в 4 мишени. 1)Сколько процентов выстрелов из всех выстрелов, сделанных на дистанции,попали в цель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 20 выстрелов. промахнулся 3 раза 3*100/20=15% промах 100-15=85- попадание.
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