Какие вещества образуются при гидролизе РНК?

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При полном гидролизе нуклеиновых кислот образуется смесь пиримидиновых и пуриновых оснований, моносахарид (^6;-рибоза или ^6;-дезоксирибоза ) и фосфорная кислота.Молекулы РНК состоят из одной полинуклеотидной цепи.