Какие вещества образуются при гидролизе РНК?
Химия
Какие вещества образуются при гидролизе РНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При полном гидролизе нуклеиновых кислот образуется смесь пиримидиновых и пуриновых оснований, моносахарид (^6;-рибоза или ^6;-дезоксирибоза ) и фосфорная кислота.Молекулы РНК состоят из одной полинуклеотидной цепи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
В треугольнике биссектриса делит основание пополам. Во сколько раз больше сумма квадратов боковых сторон треугольника от произведения этих же сторон?
Русский язык
Экономика
Петя и Коля играют в следущую игру. Петя задумывает натуральное число, не превосходящее 8. Коля должен это число отгадать. Он может задавать Пете в...
Русский язык