Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов))еее
Обществознание
Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов))еее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после битвы русь стала др станой, победа всколыхнула нац память народа.- главный итог победы.дух свободы раскрепостил людкй. битва показвала что москва выразителем общерусских нац интересов и лидером в объединение русских земель
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