Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов))еее

Обществознание
Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов))еее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после битвы русь стала др станой, победа всколыхнула нац память народа.- главный итог победы.дух свободы раскрепостил людкй. битва показвала что москва выразителем общерусских нац интересов и лидером в объединение русских земель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие вещества образуются при гидролизе РНК?
Ответить
Математика
Переведите в десятичную дробь 4 целых 1 шестая, 3 целых 1 третья, 5 шестых, заранее спасибо))
Ответить
Геометрия
В треугольнике биссектриса делит основание пополам. Во сколько раз больше сумма квадратов боковых сторон треугольника от произведения этих же сторон?
Ответить
Русский язык
что-нибудь: морфологический разбор
Ответить
Экономика
Петя и Коля играют в следущую игру. Петя задумывает натуральное число, не превосходящее 8. Коля должен это число отгадать. Он может задавать Пете в...
Ответить