как правильно определить вид односоставного предложения? хотелось бы понятное и доступное объяснение ^^'

Русский язык
как правильно определить вид односоставного предложения? хотелось бы понятное и доступное объяснение ^^'
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё очень просто, надо найти грамматическую основу (Подлежащее и сказуемое), если одно из них отсутствует, то предложение односоставное, если в предложении есть и подлежащее, и сказуемое, предложение двусоставное.
Гость:
Виды односоставных предложений: 1. определенно-личное - тогда,когда к сказуемому легко подставляются такие подлежащие,как:мы,я,ты,вы, которых нет в предложении 2. неопределенно-личное - тогда,когда к сказуемому легко подставляется такое подлежащее,как:они, которого нет в предложении 3. безличные - ни одно подлежащее извышеперечисленных неподставляется   P.S если в предложение одновременно подставляется ОНИ и МЫ, то считается,что предложение неопределенно-личное
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