помогите написать сочинение на тему "Вода -красота всей природы"
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помогите написать сочинение на тему "Вода -красота всей природы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода-это жизнь в самой чистой форме,даже если ты не видишь этого!Вода здесь-в тебе и вокруг тебя!....и определяет твою жизнь...Вода существует в самых разных формах и состояниях,в таких многих вариантах,что не перестаёт удивлять своей красотой
Гость:
Что такое вода?Это то без чего человек животное и растение не может обойтись!Но вы когда-то смотрели на воду в озерах в водопадах?Она не только полезная но ещё и очеень красивая
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