Стороны прямоугольника равны 12дм и 80 см. Найди его периметр и площадь,
Математика
Стороны прямоугольника равны 12дм и 80 см. Найди его периметр и площадь,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12дм=120см 120*2+80*2=400см Периметр - это сумма всех сторон Площадь равна длина*высоту 120см*80см=9600см в квадрате Можно перевести и в дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина дистанции в биатлоне равна 20 км и на ней имеются четыре стрельбища. Спортсмен на каждом стрельбище стреляет один раз по каждой из пяти мишен...
Обществознание
Какой главный итог куликовской победы, по мнению автора "Задонщины"?В чём он ошибался и почему?)) Бугагашечки решите))))Потом кину побольше пунктов...