Стороны прямоугольника равны 12дм и 80 см. Найди его периметр и площадь,

Математика
Стороны прямоугольника равны 12дм и 80 см. Найди его периметр и площадь,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12дм=120см     120*2+80*2=400см  Периметр - это сумма всех сторон   Площадь равна длина*высоту          120см*80см=9600см в квадрате  Можно перевести и в дм
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