Решить цепочку: CH4 - больше C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5NO2 - больше C6H5NH2 - больше 2,4,6-триброманилин

Химия
Решить цепочку: CH4 - больше C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5NO2 - больше C6H5NH2 - больше 2,4,6-триброманилин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4=C2C2+H2 3C2H2=C6H6 C6H6+HNO3=C6H5NO2+H2O C6H5NO2+3H2=C6H5NH2+2H2O   C6H5NH2+3BR2=C6H2NH2Br3+3HBr
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