Решить цепочку: CH4 - больше C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5NO2 - больше C6H5NH2 - больше 2,4,6-триброманилин

Химия

Решить цепочку: CH4 - больше C2H2 - больше C6H6 - больше C6H5NO2 - больше C6H5NH2 - больше 2,4,6-триброманилин

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