Найдите четыре числа,первые три из которых составляют геометрическую прогрессию,а последние три составляют арифметическую прогрессию.Сумма крайних чисел равна 21,а сумма средних равна 18.

Гость: Гость:

По условию первые три числа образуют геометрическую прогрессию. Поэтому пусть первое число а, второе аq, третье aq². Второе, третье и четвертое образуют арифметическую прогрессию. Зная второе и третье найдем разность этой прогрессии d=aq²-aq Поэтому четвертое число можно получить прибавив к третьему найденную разность. aq²+(aq²-aq)=2aq²-aq По условию a+2aq²-aq=21 aq+aq²=18 a(2q²-q+1)=21 a(q²+q)=18 21/(2q²-q+1)=18/(q²+q) ⇒ 5q²-13q+6=0 D=169-120=49 q₁=(13-7)/10=0,6 или q₂=(13+7)/10=2 a₁=18/(0,36+0,6)=18,75 a₂=18/(4+2)=3 О т в е т. 18,75; 11,25; 6,75; 2,25 или 3; 6;12;18.