Миниатюра "Осень". срочно!!

Гость: Гость:

Я просто схожу от осени с ума… Когда в окна врывается свежий холодный ветер и выметает ненавистную застойность лета… Когда скоро, очень скоро придут холода, но сегодня – пока лишь осенний ветер… Если бы меня спросили, какое время года предпочитаю, я б ответила: осень, всегда раннюю осень… Есть в ней что-то революционное, сметающее всё старое, омертвелое; есть и глубокая вселенская мудрость, в затишье – умиротворённость, естественная усталость, возвышенный опыт и спокойное засыпание в преддверие неизбежного умирания. Поздняя осень – образчик идеальной старости, мирной и умной, величественной и прекрасной: седина, как пожухшие свернувшиеся листья. Старая природа умирает величественно… Чтобы после долгой зимы, по весне вновь возродиться ликующей зеленью :)