Миниатюра "Осень". срочно!!
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Миниатюра "Осень". срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я просто схожу от осени с ума… Когда в окна врывается свежий холодный ветер и выметает ненавистную застойность лета… Когда скоро, очень скоро придут холода, но сегодня – пока лишь осенний ветер… Если бы меня спросили, какое время года предпочитаю, я б ответила: осень, всегда раннюю осень… Есть в ней что-то революционное, сметающее всё старое, омертвелое; есть и глубокая вселенская мудрость, в затишье – умиротворённость, естественная усталость, возвышенный опыт и спокойное засыпание в преддверие неизбежного умирания. Поздняя осень – образчик идеальной старости, мирной и умной, величественной и прекрасной: седина, как пожухшие свернувшиеся листья. Старая природа умирает величественно… Чтобы после долгой зимы, по весне вновь возродиться ликующей зеленью :)
Гость:
Осень это отличное время года! Ты идешь по улице. Под ногами шуршат листья тускло желтого и красного оттенка.Идет дождь ты слышишь как холодные капли разбиваются об асфальт. Животные прячуся в кортонные коробки...В некоторых лужицах столпились голуби. Небо затмило тучами. Осень дождливое време года, порой она заставляет задуматься...
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