Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?

Математика
Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб.стоит тетрадь,тогда 1,4х стоит альбом.По условию известно,что альбом и тетрадь стоят 8,4 руб.Составим и решим уравнение.  х+1,4х=8,4  2,4х=8,4  х=8,4:2,4  х=3,5 руб. стоит тетрадь Тогда альбом стоит:  1,4х=1,4*3.4=4,9 руб. ответ:3,5 руб.,4,9 руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Миниатюра "Осень". срочно!!
Ответить
Химия
Решить цепочку: CH4 -> C2H2 -> C6H6 -> C6H5NO2 -> C6H5NH2 -> 2,4,6-триброманилин
Ответить
Алгебра
Найдите четыре числа,первые три из которых составляют геометрическую прогрессию,а последние три составляют арифметическую прогрессию.Сумма крайних ...
Ответить
Геометрия
1) найдите неизвестные элементы треуг-ка , если а= 27 см, b = 9см ,альфа=135* 2) првильный треугольник вписан в круг . Найдите площадь меньшего сег...
Ответить
Русский язык
как правильно определить вид односоставного предложения? хотелось бы понятное и доступное объяснение ^^'
Ответить