Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?

Математика

Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?

Автор: Гость