Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?
Математика
Альбом и Тетрадь стоят 8,4 руб.Какова цена альбома и цена тетради,если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб.стоит тетрадь,тогда 1,4х стоит альбом.По условию известно,что альбом и тетрадь стоят 8,4 руб.Составим и решим уравнение. х+1,4х=8,4 2,4х=8,4 х=8,4:2,4 х=3,5 руб. стоит тетрадь Тогда альбом стоит: 1,4х=1,4*3.4=4,9 руб. ответ:3,5 руб.,4,9 руб.
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